Le Colombien Egan Bernal (22 ans) ne disputera pas la course en ligne des Mondiaux dans le Yorkshire le 29 septembre. Le vainqueur du Tour de France a décliné sa sélection, selon sa Fédération (FCC).

"Bernal avait été incorporé par le sélectionneur Carlos Mario Jaramillo à (la liste) des huit titulaires", a indiqué la FCC. Mais le coureur de l'équipe Ineos "a décidé de décliner sa convocation", a poursuivi la Fédération, sans donner de motif pour ce forfait. Bernal sera remplacé dans la sélection par Carlos Betancur (Movistar).

Depuis sa victoire sur la Grande Boucle, Bernal s'était montré plutôt discret et n'avait participé qu'à peu d'épreuves. En l'absence du héros de juillet, le coureur le plus expérimenté de la sélection colombienne sera Nairo Quintana, vainqueur du Tour d'Italie en 2014 et de la Vuelta deux ans plus tard.

