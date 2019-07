Egan Bernal est devenu le premier Colombien à remporter le Tour de France, après la 21e et dernière étape gagnée par l'Australien Caleb Ewan dimanche sur les Champs-Elysées à Paris.

A 22 ans et 6 mois, le premier sud-américain à inscrire son nom au palmarès, est devenu le plus jeune vainqueur du Tour depuis un siècle. Il poursuit la série de son équipe, la Britannique Ineos (anciennement Sky), qui a dominé les dernières éditions.

Au classement final, Bernal précède son coéquipier, le Gallois Geraint Thomas, vainqueur l'année passée. Le podium est complété pour la première fois par le Néerlandais Steven Kruijswijk.

"C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. J'ai gagné le Tour. Il va me falloir quelques jours pour intégrer cela. J'ai vu ma famille, j'avais juste envie de les prendre dans mes bras. C'est une joie que je ne peux pas décrire. C'est le premier Tour de France de la Colombie: il y en a tellement qui ont essayé, nous avons une telle histoire avec ce sport, nous avons gagné le Giro et la Vuelta mais il ne nous manquait que le Tour. La Colombie le mérite. Et je suis fier d'être le premier à y arriver", soulignait fort ému le maillot jaune.

Les autres honneurs sont revenus à Peter Sagan, le Slovaque qui a ramené à Paris pour la septième fois le maillot vert du classement par points (un record), et au Français Romain Bardet, maillot à pois du meilleur grimpeur. Ainsi qu'à la formation espagnole Movistar, lauréate du classement par équipes.

Dans la 21e et dernière étape, longue de 128 kilomètres entre Rambouillet (Yvelines) et Paris, le peloton a respecté la tradition. Flûte de champagne pour le lauréat et ses équipiers, photos-souvenirs et rythme tranquille dans la première partie de course, allure beaucoup plus soutenue par la suite quand le peloton est entré sur le circuit final (Km 72) après un spectaculaire passage par la cour intérieure du Louvre.

L'équipe Ineos est entrée la première mais c'est l'Espagnol Omar Fraile qui a dégainé le premier, au seuil des 50 derniers kilomètres, suivi par trois autres coureurs (Scully, puis Politt et Tratnik). Le peloton a fait la jonction à 12 kilomètres de l'arrivée avec le dernier résistant (Tratnik).

Au sprint, Ewan a remonté juste avant la ligne le Néerlandais Dylan Groenewegen. L'Australien, 25 ans et néophyte du Tour, a signé son troisième succès depuis le départ de Bruxelles le 6 juillet.

Sur la célèbre avenue parisienne encore éclairée par le soleil couchant, Ewan a dépassé in-extremis le Néerlandais Dylan Groenewegen, vainqueur une seule fois dans ce Tour.

"Je suis comblé, c'est la victoire que tout sprinter rêve de remporter", a déclaré l'Australien. "Je savais qu'il y avait vent de face, je ne voulais pas partir trop tôt et je m'en suis bien sorti".

Ewan, qui est âgé de 25 ans, avait gagné à Toulouse (11e étape), devant Groenewegen déjà, et à Nîmes (16e étape). Il a imité son compatriote Robbie McEwen, le précédent Australien à s'être imposé à Paris (en 1999 et 2002).

