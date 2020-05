Kein Einaste est le nouvel entraîneur en chef du groupe Coupe du monde de l'équipe de Suisse masculine de fond, annonce Swiss-Ski.

L'Estonien de 35 ans succède à Ivan Hudac, qui sera désormais en charge du groupe d’entraînement des femmes. En poste depuis 2018 chez Swiss-Ski, il s'occupait jusqu'ici principalement des sprinters. Il n'y aura à l'avenir plus qu'un seul groupe Coupe du monde, et la Fédération est d'ores et déjà à la recherche d'un deuxième coach dédié à l'équipe masculine.

Ivan Hudac, qui entraînait Dario Cologna et Cie depuis six ans, assumera des tâches supplémentaires dans le domaine de la coordination de tous les groupes d’entraînement. A noter que Peter von Allmen est désormais responsable des M23, avec comme assistant le jeune retraité Toni Livers. Le duo Marco Isenschmid/Pascal Clement sera, lui, en charge des juniors.

