"Je veux vous dire qu'ici il n'y a pas de négociation politique, ici on respecte la Constitution et on respecte le parti qui a gagné les dernières élections", a déclaré le président bolivien Evo Morales, au pouvoir depuis 2006.

Le président bolivien Evo Morales a exclu toute "négociation politique" lors d'un discours à Cochabamba, dans le centre du pays. Sa réélection est contestée par l'opposition et une partie de la communauté internationale.

"Je veux vous dire qu'ici il n'y a pas de négociation politique, ici on respecte la Constitution et on respecte le parti qui a gagné les dernières élections", a déclaré M. Morales, au pouvoir depuis 2006, au lendemain de la proclamation officielle et définitive des résultats. Pendant ce temps, la contestation se poursuivait en divers endroits du pays.

Neuer Inhalt Horizontal Line