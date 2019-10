Le taux de participation pour les élections fédérales de 2019 s'est élevé à 45,1%, selon les chiffres définitifs publiés vers minuit par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il est en baisse de 3,4% par rapport aux dernières législatives de 2015 (48,5%).

Selon l'OFS, les électeurs ont été moins nombreux à se rendre aux urnes dans tous les cantons du pays par rapport il y a quatre ans, à l'exception d'Appenzell Rhodes-Intérieures (+12%).

Du côté des cantons romands, la plus forte baisse se situe dans le Jura: 42,6% contre 54,3% en 2015. Les électeurs jurassiens avaient cependant désigné leur parlement, le gouvernement et leurs élus fédéraux le même jour en 2015.

Suivent le Valais avec 54% contre 59,8% il y a quatre ans, Genève avec 38,2% contre 42,9% et Fribourg avec 43% contre 47,2%. Le recul est plus modeste dans les cantons de Neuchâtel (40,2% contre 41,8%) et Vaud (41,4% contre 42,9%).

