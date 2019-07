Le fabricant suédois d'électroménager Electrolux a annoncé jeudi un bénéfice net et une rentabilité multipliés par deux, portés par la hausse du prix de vente moyen de ses produits.

Le bénéfice net a atteint 1,13 milliard de couronnes (119 millions de francs), pour un bénéfice opérationnel affiché à 1,6 milliard, contre 827 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'est en revanche contracté de 2,7% hors effets de change à 31,67 milliards de couronnes, imputable à une baisse des ventes en Amérique du Nord.

"L'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique ont été touchés par des effets de change défavorables et des ventes faibles en Australie", indique également le groupe.

Electrolux est parvenu à contrer la hausse des prix des matières premières, les effets de change négatifs et la baisse de ses ventes en augmentant ses prix.

La marge opérationnelle du géant suédois a pris 2,5 points, à 5,1% sur le trimestre, là où les analystes attendaient 4,8%.

Electrolux maintient ses prévisions pour l'ensemble de ses marchés.

Le groupe estime en revanche que le coût des matières premières et des tarifs douaniers seront moins pénalisants que prévu cette année, compris entre 1,2 et 1,4 milliard de couronnes alors qu'il le chiffrait jusqu'ici à entre 1,7 et 1,9 milliard.

"L'incertitude entourant les tarifs douaniers continue d'affecter notre visibilité", note cependant le PDG du groupe Jonas Samuelson cité dans le rapport d'activité.

Le contexte de guerre commerciale entre les Etats-Unis et d'autres puissances économiques comme la Chine ou l'Union européenne inquiète notamment Electrolux.

