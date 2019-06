Vladimir Petkovic a opéré deux changements à Guimaraes, où la Suisse affronte l'Angleterre, par rapport à l'équipe battue mercredi par le Portugal. Nico Elvedi et Edimilson Fernandes sont titularisés.

Le Zurichois et le Valaisan remplacent Steven Zuber et Denis Zakaria. Elvedi sera l'un des trois défenseurs centraux avec Fabian Schär et Manuel Akanji. Ricardo Rodriguez évoluera, pour sa part, sur le flanc gauche. En attaque, Fernandes sera associé à Xherdan Shaqiri pour soutenir Haris Seferovic dans le 3-4-2-1 annoncé par Vladimir Petkovic.

A noter que Ricardo Rodriguez honorera sa 65e sélection et Fabian Schär sa 50e.

La Suisse évoluera dans la composition suivante face à l'Angleterre. Coup d'envoi: 14.00 (15.00 en Suisse).

Sommer; Schär, Akanji, Elvedi; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Fernandes, Shaqiri; Seferovic.

