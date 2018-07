Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le musicien britannique Elvis Costello a annoncé vendredi être forcé d'annuler la fin de sa tournée à la suite d'une intervention chirurgicale concernant une tumeur cancéreuse "agressive". Il a également fait savoir qu'un album devrait sortir en octobre.

L'auteur-compositeur-interprète de 63 ans, dont la carrière a émergé sur la scène post-punk de Londres avec des paroles foisonnant de jeux de mots, a expliqué sur son site internet qu'il ne pourrait assurer les six dernières dates de sa tournée européenne.

"Il y a six semaines, mon spécialiste m'a téléphoné et m'a dit 'Vous devriez commencer à jouer à la loterie'. Il avait rarement, si ce n'est jamais, vu une tumeur cancéreuse maligne aussi petite mais très agressive qui pourrait être vaincue par une unique opération", a expliqué Elvis Costello - Declan Patrick MacManus de son vrai nom -, sur son site internet.

Sans donner de précision sur son cancer, il a souligné que ses médecins lui avaient conseillé trois à quatre semaines de repos, mais avait pensé pouvoir malgré tout poursuivre sa tournée. Il a donné plusieurs concerts depuis, mais après Amsterdam jeudi soir, "je dois désormais accepter que cela va prendre davantage de temps que ce que j'aurais aimé pour retrouver toutes mes forces", a-t-il reconnu.

A contrecoeur

"Par conséquent, je dois à contrecoeur annuler le reste de mes engagements pour cette tournée" afin de "ne pas risquer de mettre ma santé en danger", a-t-il confié, s'excusant auprès des spectateurs affectés.

Il a aussi donné à ses fans des "nouvelles plus optimistes", en annonçant la sortie, a priori en octobre, d'"un magnifique nouvel album dont nous sommes très fiers", avec le groupe qui l'accompagne, The Imposters. "Nous reviendrons à la première opportunité pour jouer de la musique et nos chansons préférées", a-t-il ajouté.

Elvis Costello a publié en octobre 2015 ses mémoires, "Unfaithful Music & Disappearing Ink", qui offrent 700 pages d'une savoureuse collection des épisodes les plus marquants de sa carrière de musicien parmi les plus influents de sa génération.

