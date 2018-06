Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Embourbé dans les dettes à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, le curé catholique de Küssnacht (SZ) a été relevé de ses fonctions après 20 ans de service. L'homme d'Eglise empruntait de grosses sommes auprès des fidèles.

Fin 2017/début 2018, le conseil paroissial avait été informé que le curé "s'adressait aux membres de la paroisse pour obtenir des prêts d'un montant considérable afin de régler des dettes", écrit lundi le diocèse de Coire dans un communiqué. "Ces indices se sont intensifiés en avril et des recherches discrètes du conseil paroissial les ont confirmés".

Environ 50 personnes ont été approchées par l'ecclésiastique pour de l'argent. Au vu du niveau des montants dus, un assainissement ne semble plus possible, selon le communiqué. Le conseil paroissial attribue ces dettes privées "à des investissements spéculatifs qui ont entraîné de lourdes pertes d'une part, et très probablement à des dettes de jeu d'autre part."

Le prêtre de Küssnacht a offert sa démission à l'évêque de Coire mercredi dernier, précise le diocèse. Le jour même, le conseil paroissial et le diocèse l'ont libéré de ses fonctions avec effet immédiat. A la fin de la semaine dernière, l'homme a quitté Küssnacht et a entamé des vacances planifiées de longue date, selon le communiqué.

Ce membre du clergé avait déjà connu des difficultés financières liées au jeu des années plus tôt. Il s'était alors lui-même dénoncé volontairement auprès du diocèse. Le conseil paroissial de Küssnacht n'avait pas connaissance de ces antécédents.

