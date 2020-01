Les vecteurs de croissance se sont révélés être les niches stratégiques, telles que les spécialités de desserts italiens et les produits au lait de chèvre, Emmi Caffè Latte et les marchés porteurs que sont l'Amérique latine et l'Afrique du Nord. (archives)

KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda-ats)