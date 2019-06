Emmi détient 70% dans la société brésilienne Laticinios Porto Alegre Industria e Comércio. Le groupe laitier lucernois a pris la majorité après avoir déjà acquis 40% en juillet 2017, une augmentation motivée par l'"évolution positive des affaires" constatée au Brésil.

Laticinios Porto Alegre Industria e Comércio s'est "hissée dans le trio de tête des plus grandes entreprises laitières sur son marché principal du Minas Gerais", un Etat de plus de 21 millions d'habitants dans le sud-est du pays, selon un communiqué publié mardi.

Encore soumise à l'approbation des actionnaires, la montée dans le capital participe au renforcement stratégique des affaires d'Emmi à l'international, précise le groupe.

Le prix de la transaction reste confidentiel. En 2018, Laticínios Porto Alegre a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 630 millions de reals (160 millions de francs). La société emploie quelque 1250 collaborateurs.

A l'époque de l'entrée dans le capital, Laticínios Porto Alegre faisait partie des cinq plus importants transformateurs de lait de l'Etat Minas Gerais, et il a bien progressé entre-temps. La société est très présente dans le secteur des fromages naturels, de la mozzarella, du requijao (fromage frais), de la crème et du lait UHT, notamment.

Les 30% restants du capital-actions de cette société brésilienne fondée en 1991 restent en main familiale.

