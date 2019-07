La série à succès "Game of Thrones" a battu un record mardi aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine, avec 32 nominations. Elle vient de s'achever cette année après sa huitième saison.

La série fantastique de HBO devance "Mme Maisel, femme fabuleuse", série d'Amazon qui compte 20 nominations. La 71e édition des Emmy Awards se tiendra à Los Angeles en septembre.

"Game of Thrones" est déjà la série la plus récompensée de la télévision américaine. Elle compte maintenant 161 nominations à son palmarès. Son 73e et dernier épisode, diffusé en mai aux Etats-Unis, a battu le record d'audience de la série et de l'histoire de la chaîne HBO qui la diffuse depuis 2011, avec 19,3 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga.

Un autre programme HBO, "Chernobyl", occupe la troisième place du classement des séries les plus nommées cette année, avec 19 occurrences.

L'année dernière, "La fabuleuse Mme Maisel" avait créé la suprise aux Emmys en raflant cinq prix dont celui de la meilleure comédie. Cette série produite par Amazon dépeint une femme au foyer juive qui se lance dans une nouvelle vie de comique de stand-up et fait scandale dans les années 1950, après avoir été trompée et quittée par son mari. "Game of Thrones" avait pour sa part obtenu un troisième Emmy de la meilleure série dramatique.

