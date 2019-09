La 71e édition des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine, s'est ouverte dimanche soir à Los Angeles avec Homer Simpson. L'image de synthèse a bien vite été remplacée par un sketch d'Anthony Anderson et Bryan Cranston.

Deux sagas estampillées HBO, "Game of Thrones" et "Veep", briguent les toutes dernières récompenses d'une longue série pour leur ultime saison.

Malgré une saison finale de "Game of Thrones" imparfaite, jugée même bâclée par certains fans qui ont organisé une pétition pour demander une nouvelle version, ce sont les 24'000 membres de l'académie des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, qui décident. La plupart des observateurs d'Hollywood estiment que la saga médiévalo-fantastique va de nouveau rafler la mise.

Pour sa dernière saison, "GoT", la série la plus récompensée de l'histoire de la télévision américaine, a déjà reçu dix Emmy Awards le week-end dernier lors d'une première salve de prix remis dans des catégories créatives et techniques. Il ne lui manque plus que trois statuettes pour dépasser son propre record d'Emmy remportés au cours d'une seule édition.

Une Suissesse en lice

Autre favori de la soirée, la série "Veep" tient la corde dans la catégorie des comédies. La satire de la vie politique américaine, qui vient d'achever sa dernière saison, a été sacrée "meilleure comédie" en 2015, 2016 et 2017. Elle n'avait pu concourir l'an dernier, la série ayant été suspendue pour laisser le temps à Julia Louis-Dreyfus de soigner un cancer du sein.

Si elle parvient à vaincre "La fabuleuse Mme Maisel" d'Amazon, la chaîne HBO a une chance de réussir le grand chelem dans les trois catégories phares, avec "Chernobyl", favorite du côté des miniséries. Les deux séries ont respectivement 20 et 19 nominations.

Côté suisse, la native de Zurich Lisa Brühlmann, âgée de 38 ans, est en lice pour le trophée de la meilleure réalisatrice dans une série dramatique pour son travail dans "Killing Eve". Elle doit faire face à une forte concurrence, puisqu'elle se retrouve dans la même catégorie de "GoT", "The Handmaid's Tale", "Ozark" et "Succession".

