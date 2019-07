Plusieurs centaines de personnes ont réclamé justice jeudi lors de l'enterrement au Nicaragua d'un opposant au président Daniel Ortega. L'homme a été tué par balles au cours d'une opération de police.

"Vive le Nicaragua, justice!", ont crié des proches et d'autres personnes assistant à l'inhumation de Bryan Murillo Lopez, dans un cimetière de la ville de Leon, à 90 km au nord-ouest de la capitale Managua. L'opposant a été tué par des tirs de policiers qui, selon des témoins, ont fait violemment irruption dans la maison où il vivait avec sa famille à Leon, mercredi à l'aube.

"Tous à terre, au sol!", ont crié les policiers, a raconté la mère de la victime, Marina Lopez. Le frère et l'oncle de Bryan Murillo, Kenner Murillo et Javier Cortez, ont été blessés par balles pendant l'intervention des policiers.

"Ils ont enfoncé la porte et sont entrés en tirant... Peu leur importait sur qui", a affirmé la soeur de la victime, Karen Lopez. Aucun mandat de perquisition n'a été présenté et les policiers n'ont pas répondu aux questions de la famille sur les motifs de l'opération, a-t-elle également déclaré.

"Légitime défense"

De son côté, la police a déclaré mercredi dans un communiqué que Bryan Murillo Lopez était un délinquant accusé de vol et recherché par la justice.

A l'entrée des policiers dans la maison, des personnes se sont précipitées sur eux avec une machette, blessant un agent, a déclaré la police. En état de légitime défense, les agents ont ouvert le feu, a-t-elle ajouté.

Le fait d'"entrer dans une maison à cinq heures du matin sans mandat de perquisition et en tirant ne porte qu'un nom: assassinat", a dénoncé l'avocat Julio Montenegro, responsable de l'organisation "Défenseurs du peuple", récemment créée.

Répressions violentes

Selon sa famille, Bryan Murillo Lopez a participé aux manifestations contre le président Daniel Ortega, au printemps et à l'été 2018. Elles ont été durement réprimées et les violences ont fait au moins 325 morts et 2000 blessés, dans une écrasante majorité parmi les opposants, selon des organisations humanitaires.

L'opération policière contre la famille Murillo a été condamnée par des ONG et des institutions internationales. "Nous exigeons que les coupables soient retrouvés et condamnés", a notamment écrit le secrétaire général de l'Organisation des Etats américains (OEA), Luis Almagro, sur son compte Twitter.

