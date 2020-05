Les 54 EMS neuchâtelois entament leur déconfinement avec prudence. Certains ont déjà installé des parloirs pour permettre des visites. Une décision sur la poursuite de l'engagement de l'armée dans les EMS au-delà du 24 mai n'a pas été prise.

"Tous les EMS sont prudents qu'ils aient été ou pas touchés par le Covid-19 au sein de leur établissement", a déclaré à Keystone-ATS, Fabienne Wyss Kubler, secrétaire générale de l'Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA). Tous ont aussi envie que "l'on avance", en matière de visite des proches, car les EMS sont autant des lieux de vie que de soins.

Depuis le 23 avril, beaucoup d’établissements ont organisé des espaces de rencontres sécurisées, par exemple des sortes de parloirs munis de plexiglas. L'ANEMPA a été chargée de mettre sur pied un plan de protection qui devra, notamment, définir les modalités pour permettre à nouveau les visites dès le 25 mai, dans le respect strict des normes de prévention et de contrôle des infections.

"Les questions de l'ouverture des cafétérias aux familles, du port du masque des visiteurs et des résidents, de la surveillance, de l'autorisation de balades dans le jardin", doivent notamment être éclaircies, a ajouté Fabienne Wyss Kubler.

Près d’un tiers des 54 EMS du canton ont eu au moins un cas de Covid-19 parmi leurs résidents. Actuellement, huit établissements en sont encore touchés. Il y a 82 décès dans le canton de Neuchâtel, dont 53 extra-hospitalier.

34 militaires mobilisés

Pour aider les établissements touchés par le virus, le canton de Neuchâtel a demandé le soutien de l'armée, qui est présente dans sept établissements depuis le 4 mai avec 34 militaires, de la compagnie hôpital 2/1 stationnée à Vaumarcus.

"Il n'y a pas 34 militaires en permanence. Il y a un tournus pour être présent tous les jours de la semaine et parfois la nuit, selon les établissements", a déclaré le colonel Jacques de Chambrier, commandant de l'état-major, qui assure la liaison militaire-civile à Neuchâtel.

"La durée de l'engagement est prévue jusqu'au 24 mai. On n'a pas pris une décision sur une poursuite de l'engagement", a ajouté le colonel. Fabienne Wyss Kubler est favorable à une prolongation de la présence militaire si le besoin reste avéré. "Toutes les forces utiles sont bonnes à prendre".

Comme les militaires présents dans les EMS font partie d'un bataillon sanitaire, ils peuvent effectuer des tâches d'aide-soignant (prise de tension, distribution de médicaments, toilette, aide aux repas, accompagnement). "On est dans un autre type de soin qu'à l'hôpital mais pour la santé mentale d'un résident, discuter ou jouer aux cartes est souvent précieux", a ajouté Fabienne Wyss Kubler.

Concert pour les résidents

La protection civile est aussi présente, avec 18 personnes actuellement dans les EMS neuchâtelois, pour des tâches liées à la logistique et à l’assistance aux résidents.

Tout le personnel est "fatigué et éprouvé", non seulement par la lutte contre le Covid-19 mais aussi par les importantes et constantes réorganisations exigées par la situation. "L'animation en tout petits groupes ou en individuel prend par exemple beaucoup plus de temps et cette pandémie demande de multiplier les désinfections des surfaces et des points de contact", a expliqué la secrétaire générale de l'ANEMPA.

A ce titre, les concerts proposés par Los Confinados sont une "bouffée d'air" pour les 27 EMS neuchâtelois, qui en profitent. Ils ont lieu à l'extérieur du bâtiment et parfois même sous la pluie et sous le vent. Les résidents viennent aux fenêtres ou sur une terrasse pour écouter des airs populaires, comme "Toreador" de Bizet.

Ces concerts ont pu voir le jour grâce à un généreux mécène. Un trio, autour du baryton à la carrière internationale Ruben Amoretti, s'est formé pour l'occasion et s'est nommé Les Confinados, car ils se sont confinés ensemble chez le couple Frenk, composé d'une pianiste et d'un violoncelliste. Avec la fermeture des frontières, Ruben Amoretti, qui devait repartir à l'étranger, s'est retrouvé bloqué et a été accueilli par ces musiciens.

