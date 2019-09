Le candidat de l'UDC pour le National en Appenzell Rhodes-Intérieures est pointé du doigt pour avoir enfreint les règles de la campagne. Ruedi Eberle a apposé des affiches, alors que partis et associations s'étaient mis d'accord pour y renoncer, comme de coutume.

L'actuel ministre des finances est critiqué dans les rangs du PS et du PDC, ses concurrents. Mais Ruedi Eberle se défend. Il a expliqué dans les médias régionaux avoir apposé uniquement deux affiches et seulement pendant une semaine sur des emplacements officiels. "Nööche bi de Lüüt" ("Plus près des gens"), disent les affiches, mais le candidat court maintenant le risque de perdre des voix, de son propre aveu.

Si les affiches électorales sont bannies en Appenzell Rhodes-Intérieures, c'est que l'on part du principe que les personnes qui convoitent un siège à Berne sont connues des 16'000 habitantes et habitants de ce canton. Cette règle a été confirmée une nouvelle fois pour la campagne des fédérales du 20 octobre lors de la dernière Landsgemeinde.

En dépit de cet incident, l'élection au Conseil national semble ouverte, le sortant Daniel Fässler (PDC) ayant été élu en avril conseiller aux Etats par la Landsgemeinde. Outre Ruedi Eberle, deux démocrates-chrétiens et un socialiste briguent sa succession à la Chambre du peuple.

