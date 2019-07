Damien Piller, au centre d'une affaire de plainte pénale déposée par Migros, est une personnalité incontournable dans le canton de Fribourg. Président de Migros Neuchâtel-Fribourg, il est avocat, promoteur immobilier, homme de médias et ancien élu.

Agé de 61 ans, Damien Piller présente une carrière pour le moins active, sur de multiples fronts à Fribourg, depuis plusieurs décennies. Mardi, il a subitement fait irruption sur le devant de la scène pour son rôle de président de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, à Marin (NE), fonction qu'il occupe depuis 1996.

La Fédération des coopératives Migros (FCM), à Zurich, a déposé plainte pénale lundi pour possible gestion déloyale. En 23 ans, Damien Piller a piloté la construction de nombreux magasins dans les deux cantons. Fondée en 1941 et employant plus de 2600 personnes, Migros Neuchâtel-Fribourg est la première coopérative Migros de Suisse romande.

Politicien

D'abord avocat, dès 1984, Damien Piller a siégé pendant quinze ans, de manière presque ininterrompue, sur les bancs démocrates-chrétiens du Grand Conseil. Il a aussi été un élu jusqu'en 2006, et durant dix ans, à l'exécutif de sa commune de Villars-sur-Glâne (FR) en tant que vice-syndic. L'aventure se termine par une non-réélection.

Professionnellement, c'est son activité d'homme d'affaires qui retient le plus l'attention en regardant sa carrière, dans l'immobilier en particulier. Damien Piller a construit des milliers de logements, on parle de 4000 objets, dans le canton de Fribourg, mais aussi ailleurs en Suisse et à l'étranger.

Immobilier

Il se trouve à la présidence du conseil d'administration de plusieurs sociétés immobilières, dont il est question dans le dossier ouvert devant le Ministère public fribourgeois. Outre la pierre, Damien Piller possède également des activités dans l'automobile et dans l'aviation d'affaires.

Dans ce dernier domaine, Damien Piller est à l'origine de l'essor d'une offre civile à l'aéroport militaire de Payerne (VD). A Marly (FR), il a créé le Marly Innovation Center, qui accueille 150 entreprises et 500 emplois, sur les cendres de la société active dans les technologies de l'image Ilford, qui a fait faillite en 2013.

Médias

Cherchant à "développer et à faire avancer ma région", relevait-il dans un article du Temps en mars, Damien Piller s'est aussi construit une carrière d'homme de médias depuis bientôt 20 ans. En décembre, le centre de médias fribourgeois Mediaparc a été inauguré, dans son fief de Villars-sur-Glâne, un investissement à 14 millions de francs.

Le site accueille notamment sur deux étages et 3000 mètres carrés Radio Fribourg (RadioFr. Fribourg/Freiburg) et La Télé (la chaîne régionale valdo-fribourgeoise), avec 80 collaborateurs fixes. Damien Piller en préside les deux conseils d'administration, après avoir sauvé les deux sociétés, respectivement en 2001 et en 2014.

