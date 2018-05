Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 mai 2018 19:33 28. mai 2018 - 19:33

Belinda Bencic (WTA 72) s'est qualifiée pour le 2e tour à Roland-Garros. La St-Galloise a dominé l'Italienne Deborah Chiesa (WTA 161) 3-6 7-6 (7/2) 7-5 en un peu plus de 2h45.

En guerrière, voilà comment Belinda Bencic a passé ce premier tour parisien. Dans un combat où elle n'a jamais voulu céder, après avoir sauvé cinq balles de match dans la deuxième manche, la St-Galloise a conclu ce premier tour sur un revers gagnant.

De retour après une blessure au pied, la championne de Roland-Garros juniors en 2013 ne se présentait pourtant pas à Paris dans les meilleures conditions et cela s'est ressenti dès les premiers échanges. Face à une adversaire sans génie, sans coup fort, l'ancienne numéro 7 mondiale s'est cherchée. Une première manche vite expédiée (6-3) par l'Italienne et le match a véritablement pu commencer dans le second set.

Forfait à Lugano au mois d'avril, la joueuse aux racines slovaques n'avait pas de repères sur terre battue en 2018. Pire, elle n'avait plus foulé l'ocre de la Porte d'Auteuil depuis 2015. Mais dès que la rencontre s'est tendue, Bencic a retrouvé ses sensations. Ainsi lors du dixième jeu et à 5-4 en faveur de Chiesa, Belinda Bencic a sauvé cinq balles de match. Empochant dans la foulée le tie-break avec autorité (7-2), la St-Galloise s'est mise dans une position idéale avant le dernier set.

Mais de ne pas avoir joué pendant plusieurs mois fait perdre en lucidité. Plutôt précise dans ses attaques, Belinda Bencic a en revanche très souvent choisi la mauvaise option au moment de tuer le point, rechignant presque systématiquement à profiter du court ouvert.

Après avoir galvaudé une balle de match à 5-4 et deux à 6-5, Bencic a pu lever les bras en convertissant sa quatrième tentative. Elle affrontera au tour suivant Magdalena Rybarikova (WTA 18). La Slovaque a écrasé la Thaïlandaise Luksila Kumkhum 6-3 6-0.

Vögele battue

Cela s'est en revanche moins bien passé pour Stefanie Vögele (WTA 99). L'Argovienne a vu son aventure parisienne se terminer dès le 1er tour, battue par l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 39) 4-6 6-2 6-2.

Bien entrée dans la partie, la joueuse de 28 ans n'a pu soutenir le rythme imprimé par une adversaire qui se situe quand même dans le top 40. Mais menée 5-0 dans le troisième set, Vögele a fait preuve de courage pour revenir à 5-2 et s'offrir même une balle de break. Malheureusement, l'Ukrainienne n'a pas baissé sa garde pour finalement conclure la partie.

