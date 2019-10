Deux manifestants ont été tués à Bagdad, touchés mortellement par des grenades lacrymogènes et assourdissantes.

La contestation antigouvernementale a repris en Irak, avec des violences faisant vendredi 14 morts à Bagdad et dans le sud du pays. Les protestataires s'en sont pris aux institutions, partis et groupes armés.

Après la mort de plus de 150 personnes en une semaine début octobre, principalement des manifestants qui réclamaient "la chute du régime" dans la capitale, les protestataires ont tourné vendredi leur colère contre les institutions publiques et les QG de partis politiques et de factions armées.

Dans le sud du pays, ils ont incendié ou saccagé deux sièges de gouvernorat, à Nassiriya et Diwaniya, une quinzaine de sièges de partis politiques ou de groupes armés membres de la puissante coalition des paramilitaires du Hachd al-Chaabi, premier allié du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi. A la mi-journée, le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite d'Irak, avait appelé les forces de sécurité et les manifestants à la "retenue" pour éviter le "chaos".

Dix manifestants tués par balles

Mais au cours de la journée, dix manifestants ont été tués par balles alors qu'ils s'en prenaient à des QG d'Assaïb Ahl al-Haq ("La ligue des vertueux" en arabe) -l'une des factions les plus puissantes du Hachd- à Amara et Nassiriya, dans le sud, selon des sources médicales et policières. Deux autres manifestants ont péri dans l'incendie du siège d'un parti à Samawa, également dans le sud.

Le matin, deux manifestants ont été tués à Bagdad, touchés mortellement par des grenades lacrymogènes et assourdissantes, alors que les rassemblements se poursuivent dans la plupart des villes du sud et sur l'emblématique place Tahrir à Bagdad.

A Bagdad, les forces de sécurité ont tiré des barrages de grenades lacrymogènes et assourdissantes pour repousser vers la place Tahrir les manifestants qui ont tenté d'entrer dans la Zone verte non loin, où siègent le pouvoir irakien et l'ambassade des Etats-Unis. Des centaines de personnes ont été blessées.

En fin de journée, des milliers de manifestants étaient toujours rassemblés sur Tahrir, tandis que des heurts limités se poursuivaient sur le pont al-Joumhouriya adjacent, qui mène à la Zone verte.

