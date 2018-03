Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 février 2011 07:12 11. février 2011 - 07:12

Un tableau de Salvador Dali a été vendu aux enchères jeudi à Londres plus de 13 millions de livres (22 millions de francs environ). Cette vente établit un nouveau record pour une oeuvre du maître du surréalisme, a annoncé Sotheby's.

Un acheteur anonyme a payé 13,4 millions de livres pour le "Portrait de Paul Eluard", peint en 1929. Dali avait rencontré le poète lors d'un séjour à Paris en 1929 et cette rencontre devait avoir une influence majeure sur l'oeuvre et la vie du peintre.

Le tableau de Dali n'a toutefois pas été l'enchère record de la soirée, un autre acheteur anonyme ayant déboursé 23 millions de livres (37 millions de francs environ) pour une toile de Francis Bacon, "Three Studies for a Portrait of Lucian Freud". Au total la vente de la maison Sotheby's s'est montée à 93,5 millions de livres.

