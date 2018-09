Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 septembre 2018 18:56 17. septembre 2018 - 18:56

La conseillère fédérale Doris Leuthard et le ministre fédéral de l’économie allemand Peter Altmaier se sont rencontrés à Berlin.

La conseillère fédérale Doris Leuthard et le ministre fédéral de l’économie allemand Peter Altmaier se sont rencontrés à Berlin lundi. Ils se sont entretenus de la politique énergétique et climatique suisse et allemande.

"Dans le cadre de cette visite de travail, les efforts déployés par les deux pays pour rendre leur marché de l’électricité plus flexible ont été abordés", annonce le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) dans un communiqué. Cette réforme est une des conditions pour garantir à long terme l'approvisionnement sûr en électricité. Elle permettra également d'injecter plus d'électricité issue de sources renouvelables dans les réseaux.

Le DETEC ajoute que les gouvernements allemand et suisse élaborent de nouvelles lois sur le CO2 afin de remplir les obligations de l’accord de Paris: "Peter Altmaier a informé Doris Leuthard sur le projet de l’Allemagne de sortir du charbon et sur les intentions de certains membres de l’UE d’introduire un prix minimum pour le CO2". Ces deux mesures diminueraient la pression sur le prix de la force hydraulique suisse.

Les deux ministres ont annoncé leur volonté d’élaborer un agenda énergétique et climatique commun d’ici la fin de l’année. L’état d’avancement des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur l’électricité entre la Suisse et l’UE était également à l’ordre du jour. La cheffe du DETEC a souligné l’importance d’un réseau transfrontalier et d’un marché intérieur.

Neuer Inhalt Horizontal Line