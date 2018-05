Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20 mai 2018 - 18:09

Lors du match de football entre Thoune et Sion samedi, divers engins pyrotechniques ont été allumés, y compris avant et après la rencontre. A la gare de Spiez (BE), un petit enfant a été blessé par un pétard.

Il a dû être conduit à l'hôpital avec des problèmes auditifs, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise. Deux autres personnes, qui, tout comme l'enfant, n'avaient rien à voir avec le match, ont aussi dû se rendre à l'hôpital pour un contrôle. L'incident s'est produit lors de l'arrivée de supporters venant du Valais. La police cantonale a ouvert une enquête.

Avant le match, la police a déjà confisqué divers engins pyrotechniques. Dans l'après-midi, elle a aussi dû intervenir au centre-ville de Thoune (BE) pour éviter une confrontation entre les partisans des deux clubs. Durant la partie, une personne dans le secteur des visiteurs aurait aussi été blessée par un engin pyrotechnique.

Thoune s'est incliné 4 à 1 contre Sion.

