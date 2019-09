Le ministère américain de la justice a demandé à Google de fournir des documents dans le cadre de sa vaste investigation lancée à la fin juillet sur les géants de la technologie, a indiqué la firme américaine vendredi. Il suspecte des pratiques anticoncurrentielles.

"Nous avons répondu à de nombreuses questions sur ces sujets depuis de nombreuses années, aux Etats-Unis et à l'étranger, sur de nombreux aspects de notre modèle économique, donc ce n'est pas nouveau pour nous", indique Google dans un communiqué en ligne.

"Le ministère de la justice nous a demandé de fournir des informations sur ces enquêtes passées [...] Nous avons toujours travaillé de manière constructive avec les régulateurs et nous allons continuer", déclare le géant de la recherche sur Internet.

"Nous nous attendons à ce que les procureurs généraux posent des questions similaires", ajoute le groupe, confirmant des rumeurs dans la presse américaine selon lesquelles une coalition d'Etats américains devrait lancer prochainement une enquête antitrust sur le groupe.

Les fronts judiciaires se multiplient depuis plusieurs années pour les plates-formes numériques dominantes. Déjà mis à l'index sur les questions du respect de la vie privée et des données personnelles, les colosses de la Silicon Valley se voient aussi de plus en plus reprochés d'être devenus quasi monopolistiques, au détriment de leurs utilisateurs.

Facebook visé par des procureurs

Une coalition d'Etats américains, dont New York, a lancé vendredi une vaste enquête sur Facebook, portant sur la gestion des données personnelles de ses utilisateurs et ses pratiques commerciales, notamment en matière de publicité.

"Cette enquête se concentre sur la domination de Facebook dans l'industrie [des réseaux sociaux, ndlr] et la conduite potentiellement anticoncurrentielle qui en résulte", a expliqué la procureure générale de l'Etat de New York.

"Nous aurons recours à tout outil à notre disposition pour déterminer si les agissements de Facebook ont pu mettre en danger les données personnelles des consommateurs, réduisent la qualité des choix qui leur sont proposés ou ont augmenté le prix des publicités", a-t-elle ajouté.

Outre New York, le Colorado, l'Iowa, le Nebraska, la Caroline du Nord, l'Ohio et le Tennessee sont les autres Etats concernés, plus la capitale fédérale, Washington.

Facebook a été condamné à la fin juillet à une amende record de 5 milliards de dollars par la FTC, l'autorité américaine de régulation des communications, pour ne pas avoir su protéger les données personnelles de ses utilisateurs.

Les acquisitions des messageries Instagram et WhatsApp font également l'objet d'une investigation de la part des autorités fédérales, qui se demandent si elles ont été faites par le groupe de Mark Zuckerberg pour étouffer la concurrence.

