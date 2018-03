Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 janvier 2012 12:13 19. janvier 2012 - 12:13

On ne saura probablement jamais qui a volé 110'000 francs dans la caisse de la bibliothèque abbatiale à St-Gall. Les autorités ont décidé de mettre fin à l'enquête sans avoir pu identifier le ou les voleurs, a indiqué la bibliothèque jeudi dans un communiqué.

La disparition de 110'000 francs a été constatée à la fin de l'année 2010. Les contrôles sur le flux d'argent liquide ont été renforcés et aucun autre vol n'a été constaté depuis. La bibliothèque abbatiale de St-Gall est visitée chaque année par plus de 100'000 personnes. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à plus d'un million de francs.

