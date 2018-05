Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 mai 2018 17:55 22. mai 2018 - 17:55

Les circonstances de l'arrestation de l'homme qui a dénoncé le cartel de la construction dans les Grisons font l'objet d'une enquête. Elle a été confiée à une procureure extraordinaire.

L'enquête sera menée par Esther Omlin, procureure générale du canton d'Obwald, a annoncé mardi le Ministère public du canton des Grisons. La magistrate a été désignée par le gouvernement grison. Les faits remontent à juin 2017.

L'arrestation d'Adam Quadroni, l'homme qui a donné l'alerte à propos du cartel de la construction dans les Grisons, a été rapportée par les médias et confirmée. En revanche, ses circonstances restent peu claires et on ne sait pas si elle a un lien direct avec le scandale du cartel. Adam Quadroni a parlé de brutalités policières. Elles n'ont jamais été confirmées.

Plaintes "contre inconnu"

Deux plaintes ont été déposées en rapport avec cette arrestation, une par Adam Quadroni et l'autre par le chef du département de justice Christian Rathgeb, a indiqué à l'ats Claudio Riedi, procureur et porte-parole du Ministère public des Grisons. Dans les deux cas, il s'agit de plaintes "contre inconnu".

Une autre enquête indépendante sur cette opération policière a été demandée par le gouvernement grison. Elle a été confiée à Andreas Brunner, ancien procureur général du canton de Zurich.

La Commission de la concurrence (COMCO) a sanctionné récemment des entreprises de construction qui ont manipulé les adjudications dans le génie civil et la construction en Basse-Engadine de 1997 à 2012. Les amendes se montent au total à 7,5 millions de francs.

Neuer Inhalt Horizontal Line