Si le sol humide regorge de vers de terre, de cloportes, de bactéries, de champignons, d'acariens et d'autres micro-organismes, il est probable que le sous-vêtement sera dévoré après deux mois sous terre.

Expérience insolite mercredi à la station de recherche Agroscope à Zurich Reckenholz, dans le cadre de la "Journée de la vie souterraine": des familles ont été invitées à enterrer des sous-vêtements dans le sol pour expérimenter la part invisible de la vie sous terre.

L'idée est de faire connaître la biodiversité des sols et de ses bienfaits, indique le Centre de compétences de la Confédération pour la recherche agricole (Agroscope) dans un communiqué. Les sous-vêtements enterrés seront déterrés dans deux mois. Plus le tissu sera pourri plus cela signifiera que le sol est sain.

Si le sol humide regorge de vers de terre, de cloportes, de bactéries, de champignons, d'acariens et d'autres micro-organismes, il est probable que le sous-vêtement sera dévoré après deux mois sous terre. Un phénomène moins observable si le sol est très sec, par exemple en cas de sécheresse, explique en substance un responsable d'Agroscope.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin