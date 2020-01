La bande d'urgence sert désormais de 3e voie sur l'A1 entre Cossonay et Villars-Ste-Croix aux heures de pointe.

Il est désormais plus aisé de circuler entre Yverdon et Lausanne sur l'autoroute A1. Depuis lundi, la bande d'arrêt d'urgence entre Villars-Ste-Croix et Cossonay est ouverte aux véhicules aux heures de pointe pour fluidifier ce tronçon de 2,9 km souvent surchargé.

"Cela fonctionne bien. Les automobilistes ont naturellement adopté leur comportement", indique mercredi Olivier Floc'hic, porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU), contacté par Keystone-ATS. Après le secteur Morges - Ecublens, ce n'est que la deuxième fois en Suisse qu'une bande d'arrêt d'urgence est aménagée pour servir de troisième voie.

Comme pour Morges, le tronçon Villars-Ste-Croix - Cossonay est surveillé par les opérateurs du centre de la Blécherette à Lausanne. Ce sont eux qui décident lorsqu'il faut activer la bande d'urgence, notamment quand le seuil des 35 véhicules au kilomètre est dépassé.

Le gros du trafic se concentre entre 6h15 et 7h30 le matin en direction de Lausanne, et entre 16h et 18h en direction d'Yverdon, note M. Floc'hic. Il précise que la bande d'urgence peut aussi être ouverte en pleine journée lors d'un embouteillage.

A Morges, ce système a fait ses preuves depuis janvier 2010. Une étude de l'EPFL a montré fin 2014 que l'ouverture de la bande d'urgence dans ce secteur a eu "des effets conséquents sur la fluidité du trafic". Les chercheurs ont aussi constaté une diminution des émissions de CO2 grâce à une circulation moins saccadée et une vitesse réduite. Les accidents ont également été moins nombreux.

Autres études en cours

"Nous attendons à nouveau passablement de bonnes choses pour le tronçon Villars-Ste-Croix - Cossonay", affirme M. Floc'hic. Il souligne que des études sont en cours pour équiper d'autres segments d'autoroute en Suisse. "Ce n'est qu'une étape qui pourrait en appeler d'autres", relève-t-il.

A noter finalement que, en plus de l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, un système de dosage avec des feux à la jonction de Cossonay (entrée direction Yverdon) est prévu par l'OFROU. Ce système, qui sera mis en place mi-2020, permettra de contrôler le flux d'insertion des véhicules sur l'autoroute.

