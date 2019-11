Ce sont plutôt des hommes jeunes, arrivés récemment: entre 3,9 et 4,8 millions d'immigrés illégaux vivaient en Europe en 2017. Ce chiffre est "relativement faible" et est en baisse par rapport à l'année précédente, selon le centre américain de recherches Pew.

"Moins de 1% des 500 millions de personnes (habitant) en Europe étaient des immigrés non autorisés en 2017, comparés à 3% de 325 millions de personnes aux Etats-Unis", relève le centre Pew dans une étude comparative publiée mercredi. Pour l'Europe, Pew a analysé les données des Etats de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (Suisse, Liechtenstein, Norvège, Islande).

Le centre considère comme "clandestins" les étrangers entrés illégalement, ceux dont l'autorisation de séjour a expiré, ceux sous le coup d'une expulsion et les demandeurs d'asile dont le dossier est à l'étude - environ un million de personnes - au vu du faible taux d'approbation.

L'Allemagne et le Royaume-Uni en tête

Selon Pew le nombre de clandestins en Europe a connu un pic en 2016 (entre 4,1 et 5,3 millions). Environ 30% d'étrangers illégaux viennent de l'Asie-Pacifique (dont l'Afghanistan), 23% de pays européens non-UE/AELE, 21% d'Afrique du Nord et Moyen-Orient, 17% d'Afrique sub-saharienne et 8% des Amériques.

Avec chacun 1,2 million d'illégaux dans la fourchette haute, l'Allemagne et le Royaume Uni accueillent la moitié des clandestins. En ajoutant l'Italie et la France, 70% des illégaux vivent dans ces quatre pays qui représentent la moitié de la population totale européenne.

En Italie, qui accueille de nombreux migrants ayant traversé la Méditerranée, la décision des pays frontaliers de contrôler leurs frontières pourrait expliquer le nombre élevé de 700'000 clandestins, selon Pew.

Au contraire, le faible nombre en France (400'000) peut s'expliquer par les possibilités de régularisation. La Suisse fait partie d'un groupe de pays comptant chacun un nombre de clandestins estimé entre 100'000 et 200'000.

Des hommes jeunes

En 2017, les clandestins présents en Europe étaient en majorité des hommes de moins de 35 ans, arrivés depuis moins de cinq ans. Les demandeurs d'asile représentent la moitié d'entre eux, contre seulement 20% aux Etats-Unis.

Dans ce pays, Pew estime la population clandestine entre 10,3 et 10,7 millions. L'écrasante majorité vient d'Amérique latine, dont près de la moitié du Mexique, et est installée depuis au moins dix ans.

Pew a intégré les migrants entrés illégalement sur le sol américain dans leur enfance et les bénéficiaires d'un statut temporaire de protection dans la population clandestine car leur avenir est "incertain" en raison de la politique migratoire restrictive de l'administration Trump.

