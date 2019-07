Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité par les orages lundi soir en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Ces intempéries n'ont pas fait de victime.

Le gros de la tempête, qui a couché des arbres dans toute la région, semblait passé vers minuit. Au plus fort des orages, 29'000 foyers ont été privés d'électricité en Savoie, 27'000 en Haute-Savoie, 20'000 en Isère. Enedis qui gère le réseau d'électricité en France a évoqué auprès de l'une de ces préfectures un total de 100'000 coupures sur ces trois départements dans la soirée.

Les pompiers ont dû s'activer sur des arbres tombés et des toitures arrachées. La préfecture de l'Isère a fait état de 150 opérations en cours à 23h30, la préfecture de Savoie de 120. Hormis une personne assez sérieusement touchée par la chute d'un arbre sur son camping-car en Haute-Savoie, les orages n'ont occasionné que des blessures sans grande gravité, pour des chutes de branches, des coupures dues à des explosions de vitres, etc...

Deux TGV bloqués

A Doussard cependant, en Haute-Savoie, le toit de la salle des fêtes est tombé partiellement au milieu du bâtiment pendant un concert de rock auquel assistaient 200 personnes. Les spectateurs sont indemnes, le toit s'étant détaché progressivement.

Par ailleurs, 43 personnes présentes sur un bateau de croisière du lac d'Annecy ont été récupérées par d'autres embarcations vers minuit, leur bateau étant immobilisé à 100 mètres de la rive après un choc avec le fond provoqué par les vagues. En Isère, le concert de Ben Harper dans le cadre du festival Jazz à Vienne a été annulé.

Dans le même département, deux TGV ont été bloqués longuement avec plusieurs centaines de passagers à bord dans les gares de Saint-André-Le Gaz et Bourgoin-Jallieu, avant de repartir. Mais vers minuit, deux TER avec 25 et 40 passagers à bord étaient toujours bloqués à Saint-André le Gaz et Saint-Hilaire du Rosier. La SNCF a envoyé des autocars pour les récupérer.

