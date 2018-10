Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 octobre 2018 13:06 27. octobre 2018 - 13:06

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a rencontré samedi matin son homologue russe Sergueï Lavrov en préambule du sommet d'Istanbul sur la Syrie. Peu après, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone.

Aucun détail n'a filtré sur l'entretien turco-russe. Le président français et son homologue russe ont discuté de l'organisation d'une rencontre russo-américaine à Paris. Donald Trump et Vladimir Poutine devraient assister aux cérémonies du 11 novembre en France.

Vladimir Poutine, Angela Merkel, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan doivent se rencontrer ce samedi à Istanbul pour un sommet inédit sur la question syrienne. Les derniers développements concernant la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, dernier bastion de la rébellion sont à l'ordre du jour, ainsi que le processus politique en vue d'un règlement du conflit.

Le contexte est difficile et les divergences sont importantes entre les principaux acteurs du conflit, qui a fait plus de 400'000 morts en sept ans. La France souhaite que les quatre dirigeants expriment la nécessité que l'Onu acte la formation d'un comité constitutionnel, composé pour un tiers de représentants du régime, un tiers d'opposants et un tiers d'indépendants, et d'organiser une réunion de ce comité d'ici la fin de l'année.

La Russie, qui soutient diplomatiquement et militairement le régime syrien de Bachar al Assad, veut également évoquer les questions du retour des réfugiés et de la reconstruction des infrastructures en Syrie.

Au point mort

Le processus de paix est au point mort, et l'annonce de la démission de Staffan de Mistura de son poste d'émissaire des Nations unies pour la Syrie, effective le mois prochain, en est un symbole supplémentaire. Le diplomate italo-suédois avait été nommé en juillet 2014 avec l'objectif de faciliter des pourparlers et "promouvoir une solution pacifique à la crise syrienne".

Ses deux prédécesseurs, l'Algérien Lakhdar Brahimi et, avant lui, l'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, mort cet été, avaient eux aussi choisi de démissionner après avoir constaté l'échec de leurs initiatives et les blocages des puissances mondiales sur la question syrienne.

