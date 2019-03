Environ 200 manifestants ont défilé mardi soir à Lausanne contre le Sommet des matières premières. Elles ont dénoncé "le pillage" des ressources dans les pays en voie de développement. Quelques barrières de police ont été renversées.

Partis de la gare, les activistes ont descendu la ville jusqu'au bord du lac, à proximité du grand hôtel qui abrite pour la huitième année consécutive un sommet consacré aux matières premières. "Négociants, banquiers, cessez vos magouilles", disait une pancarte.

Mains très sales

"L'or sale mine la Suisse, que fait la police ?", "La famine cotée en bourse", "Sauve la planète, mange un capitaliste": autant de slogans qui ont fleuri sur d'autres banderoles.

Prenant la parole, une manifestante a dénoncé "les mains très sales des courtiers". "Nous ne les laisserons pas faire", a-t-elle ajouté en appelant à la solidarité internationale, en particulier à l'égard des pays en développement victimes des marchands de matières premières.

Arrivé à Ouchy, un petit groupe d'une vingtaine de jeunes manifestants tout de noir vêtus a provoqué la police. Ils ont brièvement renversé quelques barrières et pris immédiatement des coups de spray au poivre de la part des agents.

Cassis marié à Glencore

Pendant ce temps, à quelques mètres, un faux mariage a été célébré entre le conseiller fédéral Ignazio Cassis et la firme Glencore. Le ministre a défrayé la chronique récemment à cause d'un voyage en Zambie et de sa visite auprès de la multinationale de négoce des matières premières.

Neuer Inhalt Horizontal Line