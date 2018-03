Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 février 2018 16:43 17. février 2018 - 16:43

Malgré la pluie, la 10e édition de Japan Impact à l'EPFL devrait dépasser les attentes. Les fans de culture japonaise ont jusqu'à dimanche 18h00 pour profiter du riche programme du festival.

"On pensait attirer 7000 personnes au total. Ce résultat devrait être très largement atteint, voire dépassé", a indiqué samedi Olaya Geffcken, responsable communications de Japan Impact.

Même si la pluie a dissuadé certains de venir à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, "l'ambiance est bonne, très festive. C'est aussi une édition particulière: c'est le 10e anniversaire du plus grand festival de culture japonaise de Suisse, de retour à l'EPFL après un crochet à Beaulieu l'an dernier", relève Olaya Geffcken.

Pour l'occasion, Japan Impact a repris le meilleur de ses 10 ans, avec des invités et des prestataires qui sont revenus exprès. Et le programme est ample, notamment: ateliers culturels, concerts, conférences, projections de films, démonstrations d'arts martiaux, sans oublier le concours de déguisement cosplay.

Le festival à but non lucratif est l'oeuvre d'étudiants. Il faut "transmettre notre passion" aux prochains pour que le festival continue et prospère, lance la responsable.

www.japan-impact.ch

