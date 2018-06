Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Bien sûr, il n'y a que le prochain match qui compte, cette rencontre contre le Costa Rica à Nizhni Novgorod. Mais comment croire que la Suisse ne pense pas déjà à la suite de cette Coupe du monde ?

Ce mercredi, Vladimir Petkovic devra opérer deux choix marquants. Au coup d'envoi, la Suisse sera fixée sur le nom de ses deux éventuels adversaires pour les huitièmes de finale. Encore une fois, la perspective d'affronter l'Allemagne a quelque chose d'effrayant après la formidable deuxième mi-temps de la "Mannschaft" contre la Suède. Le Mexique, en revanche, apparaît bien plus à la portée de la Suisse.

"Nous ne calculerons pas", assure toutefois Vladimir Petkovic. On n'est peut-être pas obligé de le croire. On peut penser que la Suisse ne fera pas tout pour ravir la première place du groupe au Brésil si la deuxième place est synonyme de huitième de finale contre le Mexique mardi prochain à Saint-Pétersbourg.

Lichtsteiner et Behrami ménagés ?

Le second choix à arrêter concerne les quatre joueurs qui sont sous la menace d'une suspension en cas d'un second carton jaune: Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Valon Behrami et Xherdan Shaqiri. Ce dernier semble à l'abri d'une telle mésaventure s'il a la sagesse de ne pas enlever son maillot pour célébrer un nouveau but. La question demeure toutefois ouverte pour les trois autres joueurs. "Je veux jouer tous les matches", clame Valon Behrami. Là aussi, il ne faut peut-être pas prendre pour argent comptant ce discours.

Si Fabian Schär devrait toujours être de la partie, il ne serait pas surprenant, en effet, que Vladimir Petkovic se prive de son capitaine et de son vice-capitaine mercredi. Avec Michael Lang et Denis Zakaria, le "Mister" possède deux remplaçants de valeur pour occuper le flanc droit de la défense et pour épauler Granit Xhaka en ligne médiale. Et il sait parfaitement que Lichtsteiner et Behrami n'ont pas enchaîné quatre matches en moins de trois semaines depuis des lustres.

"Le Costa Rica ne veut pas rentrer au pays avec zéro point"

Vladimir Petkovic sait également que la qualification pour les huitièmes de finale n'est pas acquise. La Suisse peut tout perdre dans l'ancienne Gorki si elle s'incline devant le Costa Rica et que dans le même temps le Brésil ne bat pas la Serbie. "Le Costa Rica ne veut pas rentrer au pays avec zéro point, affirme Vladimir Petkovic. Cette équipe a de la fierté, des qualités aussi. Je m'attends à un match difficile."

Par ailleurs, le sélectionneur espère vivement que la Suisse ne courra pas derrière le score une quatrième fois de suite comme devant l'Espagne, le Brésil et la Serbie. "Je pense que mon équipe peut développer un plus beau football avec un score favorable. J'aimerais bien la voir marquer la première, glisse-t-il. Ne pas toujours être dans la réaction."

Valon Behrami assure, pour sa part, que la Suisse doit encore monter en puissance dans cette Coupe du monde. "Nous avons revu le match contre la Serbie. Nous avons commis beaucoup trop d'erreurs. Nous n'étions pas là lors des vingt premières minutes, fulmine le Tessinois. On accuse trop de failles pour une équipe qui veut atteindre les sommets. Cela ne passera pas ainsi contre les grandes équipes !" On peut compter sur Valon Behrami, le grand frère, pour que tout le monde retombe sur terre après l'ivresse de la victoire de Kaliningrad.

