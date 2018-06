Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Natan Jurkovitz ne figure pas dans la sélection de l'équipe de Suisse pour les deux derniers matches des pré-qualifications à l'Euro 2021 (28 juin face à la Macédoine, 1er juillet en Slovaquie).

L'ailier-fort de Fribourg Olympic a en effet choisi de se consacrer au 3x3 cet été.

"Swiss Basketball et Gianluca Barilari (réd: le sélectionneur de l'équipe nationale de basket traditionnel) ont demandé à Natan de choisir entre le cinq et le 3x3 pour cet été", a expliqué à l'ats Damien Leyrolles, responsable technique du 3x3 au sein de la fédération. "Il a opté pour le 3x3. Mais sa décision ne concerne pour l'heure que l'été 2018", a tenu à souligner le Français.

Natan Jurkovitz fait partie du Team Lausanne, qui a pris part à la finale du World Tour 2017 et rêve de représenter la Suisse aux JO de Tokyo 2020. Ses compères Gilles Martin, Westher Molteni et Marco Lehmann ont déjà démarré leur saison de 3x3, terminant au 3e rang du relevé tournoi de Voiron (FRA) le week-end dernier, avec Badara Top pour remplacer le joueur d'Olympic. Martin, Lehmann et Top avaient fait équipe avec Eric Fongué deux semaines plus tôt dans le Challenger de Sydney (élimination en quarts de finale).

Le Team Lausanne doit d'ailleurs rapidement trouver son rythme de croisière cet été, lui qui - sauf blessure de l'un de ses membres - représentera la Suisse lors du tournoi de qualifications au championnat d'Europe prévu en Andorre les 23 et 24 juin. Trois tickets pour la phase finale (14 au 16 septembre à Bucarest) y seront attribués. Cap ensuite sur le World Tour, avec notamment une étape prévue à Lausanne les 24 et 25 août.

