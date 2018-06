Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

15 juin 2018 12:10

En Russie également, les joueurs de l'équipe de Suisse portent un GPS sous leur maillot à l'entraînement. Il permet de recueillir des valeurs qui s'avèrent fort précieuses.

"Le GPS révèle la position exacte du joueur sur la pelouse et mesure les distances parcourues et les vitesses, explique Markus Tschopp, le responsable de la physiologie de la performance au sein du staff de Vladimir Petkovic. Je reçois ces valeurs en live sur mon ordinateur. Elles concernent également le nombre de sprints et d'accélérations."

Ces valeurs sont communiquées à Vladimir Petkovic pour, s'il le faut, apporter un correctif quant à l'intensité de la séance. "Il se peut alors que le temps d'un exercice soit abaissé de cinq minutes ou rallongé de cinq minutes, souligne Markus Tschopp. Nous pouvons aussi réduire ou agrandir le périmètre sur lequel il se déroule."

L'utilisation du GPS à l'entraînement n'est pas une nouveauté en équipe de Suisse. "Au début, certains joueurs avaient du mal à cacher un certain scepticisme, avoue Markus Tschopp. Mais ils ont vu aussi que les clubs l'utilisaient. Aujourd'hui, porter un GPS sous leur maillot est devenu aussi banal que de lacer leurs chaussures."

Markus Tschopp se félicite aussi que plusieurs joueurs demandent également à prendre connaissance des valeurs récoltées par ce GPS. "Ils veulent des rapports de plus en plus détaillés", conclut Markus Tschopp.

