Battue par le Portugal 3-1 en demi-finale de la Ligue des Nations, la Suisse a encore échoué dans un match couperet. Cette série noire dure depuis 65 ans.

Depuis le 23 juin 1954 et un succès 4-1 à Bâle devant l'Italie en match d'appui à l'issue de la phase de poules de la Coupe du monde qu'elle organisait, la Suisse n'a plus gagné une seule rencontre à élimination directe dans un grand tournoi. Mercredi soir à Porto, elle n'est pas parvenue à vaincre enfin le signe indien.

Comme à Washington en 1994 face à l'Espagne, à Cologne en 2006 devant l'Ukraine, à Sao Paulo en 2014 contre l'Argentine, à Saint-Etienne en 2016 devant la Pologne et à Saint-Pétersbourg l'an dernier contre la Suède, la Suisse est tombée le jour où elle aurait pu enfin devenir grande. Elle est tombée toutefois les armes à la main comme au Brésil et en France, désarmée devant le génie de Cristiano Ronaldo et trahie aussi par un gardien dont on a toujours pensé qu'il était l'un des maillons forts de la sélection.

Une fenêtre de tir qui se réduit

Après cette défaite en demi-finale de la Ligue des Nations, cette compétition nouvelle qui n'a bien sûr pas le même poids qu'une Coupe du monde ou qu'un Euro, mais qui est appelée à bien grandir, Vladimir Petkovic et ses joueurs devront encore patienter pour "écrire l'histoire". Mais la fenêtre de tir devient de plus en plus réduite.

Il ne reste plus que deux véritables opportunités pour Xherdan Shaqiri et pour la génération des Champions du monde M17 - Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez et Haris Seferovic - pour arriver à leurs fins: l'Euro 2020 et la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après, il sera sans doute trop tard.

A Porto, ces quatre joueurs ont parfaitement tenu leur rang. Ricardo Rodriguez fut le défenseur le plus tranchant parmi le trio axial, Granit Xhaka a su réguler le jeu comme il devait le faire, Xherdan Shaqiri a été pratiquement à l'origine de toutes les actions dangereuses et Haris Seferovic a su peser face à une défense portugaise qui est l'une des meilleures au monde.

Seulement, d'autres cadres ont failli: Yann Sommer, on l'a dit, mais aussi Fabian Schär, coupable sur l'action qui a amené le coup franc du 1-0, et Manuel Akanji, auteur d'erreurs grossières à la relance en début de match. Or, pour briser ce maléfice qui la poursuit depuis bientôt 65 ans, cette équipe de Suisse doit pouvoir compter sur toutes ses forces vives sans exception.

L'heure de Noah Okafor ?

Venue au Portugal "pour gagner un trophée" selon Vladimir Petkovic et le capitaine Granit Xhaka, la Suisse se doit de conclure ce "Final Four" en beauté dimanche à Guimaraes dans le match pour la troisième place. Outre l'enjeu financier - un million d'euros pour le vainqueur -, cette finale ne sera pas qu'une simple finale de consolation pour Vadimir Petkovic.

Le "Mister" a promis de "présenter la meilleure équipe possible" pour démontrer que la Suisse avait vraiment sa place parmi les quatre meilleures équipes de cette Ligue des Nations. Il sera intéressant de savoir si dimanche Yann Sommer figurera dans la "meilleure équipe possible" du sélectionneur et si le prodige bâlois Noah Okafor deviendra le premier joueur né en 2000 à porter le maillot de l'équipe nationale.

"On jouera certainement dimanche avec davantage d'armes en attaque", souligne Vladimir Petrkovic comme pour préparer le terrain à une titularisation d'Okafor.

