Vladimir Petkovic continue de l'assurer: "Stephan Lichtsteiner reste le capitaine de l'équipe de Suisse!"

Sauf que le Lucernois n'a pas été retenu par le sélectionneur pour le Final Four de la Ligue des Nations, dont la préparation a commencé dimanche.

Les internationaux se sont réunis au complet à l'exception, bien entendu, de Xherdan Shaqiri, vainqueur (sans jouer) de la finale de la Ligue des champions samedi à Madrid avec Liverpool. "Il doit fêter ça mais il doit être prêt, dès lundi, à relever un nouveau défi", a expliqué Petkovic. Le Bâlois ralliera directement Porto lundi pour rejoindre ses coéquipiers.

Tous étaient donc là sauf Shaqiri et Lichtsteiner, pas convoqué pour ne pas avoir répondu aux attentes sportives du Mister avec son club, Arsenal, qui ne l'a aligné que deux fois depuis le dernier rassemblement international en mars. Vladimir Petkovic assure cependant une nouvelle fois que rien n'est définitif. "Je regarde à nouveau les situations personnelles de tout le monde quand je prépare chaque rendez-vous."

Et d'ajouter, sur Lichtsteiner - qui avait déjà manqué quatre matches de la Ligue des Nations l'automne passé et qui n'était pas entré en jeu lors de la dernière rencontre des éliminatoires de l'Euro 2020 contre le Danemark en mars: "Il reste notre capitaine. Une carrière internationale ne prend fin que lorsqu'un joueur ne veut plus répondre aux convocations. Moi, je n'envoie personne à la retraite. Mais nous devons tester d'autres joueurs, dans un an c'est l'Euro et Lichtsteiner (ndlr: 35 ans) ne rajeunit pas."

Le Mister espère que le Lucernois change de club cet été afin de retrouver du temps de jeu. "J'observerai les développements. La frontière entre être un joueur important ou non est mince, tout comme celle entre le passé et l'avenir."

L'avenir, pour l'équipe de Suisse, est un voyage direction Porto lundi matin. Puis, surtout, la demi-finale de la Ligue des Nations mercredi face au Portugal.

Neuer Inhalt Horizontal Line