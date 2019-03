L'élaboration de la première convocation 2019, que dévoilera ce vendredi au public Vladimir Petkovic, aura sans doute occupé le sélectionneur de longues heures.

Entre la problématique des gardiens remplaçants, le souci en défense centrale et l'incertitude autour de Haris Seferovic, le Mister fait face à plusieurs dilemmes en ce début des éliminatoires de l'Euro 2020 en Géorgie (23 mars) et contre le Danemark (26 mars).

Après que Marwin Hitz a refusé d'aller au Mondial en Russie l'été passé et en raison de la "pause internationale" annoncée par Roman Bürki en janvier, la hiérarchie des portiers derrière le no 1 Yann Sommer est mouvante. Membre du cadre depuis quelque temps déjà, Yvon Mvogo a disputé ses deux premiers matches avec la Suisse l'automne passé, en Islande et contre le Qatar.

Mais le Fribourgeois n'est que remplaçant à Leipzig, club qui, s'il lui a confié la (décevante) campagne en Europa League cette saison, ne lui a accordé que... trois mi-temps de jeu en Bundesliga depuis l'été 2017. Mvogo a-t-il perdu sa longueur d'avance sur Gregor Kobel, qui joue depuis qu'il a été prêté à Augsbourg, voire sur le gardien du FC Bâle Jonas Omlin, retenu pour la première fois en novembre dernier après le forfait de Bürki?

Cherche un no 4

Un peu plus gênante est la situation des défenseurs centraux. En situation de "chômage technique" le temps de se refaire une santé et de se trouver un club, Johan Djourou laisse un vide. Bien sûr, Fabian Schär (bon actuellement avec Newcastle), Nico Elvedi (convaincant à Mönchengladbach) et Manuel Akanji (de retour de blessure dans les rangs de Dortmund) apportent des garanties certaines. Reste à connaître le nom du quatrième axial.

En novembre, Petkovic avait sorti de la cave Timm Klose, puis avait retenu Léo Lacroix à la suite de l'absence d'Akanji. Le hic est que le Bâlois, titulaire le 1er janvier en 2e division anglaise, n'a plus depuis joué que dix-huit minutes en quatre rencontres avec Norwich! Idem pour le Valaisan, relégué sur le banc de Hambourg, en 2e Bundesliga. Est-ce l'heure de récompenser un jeune loup de Super League? Par exemple un des deux Young Boys, Sandro Lauper ou Gregory Wüthrich?

Dans les couloirs, la situation semble plus claire, avec un binôme Kevin Mbabu/Michael Lang à droite (Stephan Lichtsteiner est actuellement blessé) et, à gauche, Ricardo Rodriguez, dont la doublure pourrait être Loris Benito puisque François Moubandje ne joue plus depuis mi-janvier à Toulouse.

La blessure de Seferovic

Vladimir Petkovic a plusieurs options pour son milieu de terrain, sachant que Granit Xhaka, Remo Freuler et, probablement, Edimilson Fernandes sont devenus incontournables. Denis Zakaria, qui continue de se battre pour s'installer durablement à Mönchengladbach, fait lui face à la concurrence de Djibril Sow voire de Fabian Frei.

Pour l'animation offensive, les certitudes sont moindres. Evidemment, malgré la diminution du crédit dont il commençait de jouir auprès de Jürgen Klopp à Liverpool, Xherdan Shaqiri sera le maestro. Victime d'une déchirure musculaire aux adducteurs alors qu'il était dans la forme de sa vie, Haris Seferovic (douze buts depuis le début de l'année, après son retentissant triplé qui avait permis à la Suisse de vaincre la Belgique 5-2 en novembre) aura malheureusement bien de la peine à tenir sa place à la pointe de l'attaque.

Cartes brassées

Le Lucernois est forfait pour la rencontre d'Europa League de jeudi contre le Dinamo Zagreb et reste très incertain pour le déplacement de Benfica chez Moreirense de dimanche. Qui alors pour le remplacer?

Breel Embolo, auteur d'un doublé le week-end passé avec Schalke, sera dans la liste. Steven Zuber, en vue actuellement avec Stuttgart, aussi. Pour le reste du contingent, difficile de connaître les plans de Petkovic. Mario Gavranovic joue moins avec Zagreb, Josip Drmic presque jamais à Gladbach.

Des situations personnelles délicates dont pourraient profiter les deux joueurs de Wolfsburg Renato Steffen et Admir Mehmedi, bien qu'alignés l'un et l'autre de manière très irrégulière, ainsi qu'Albian Ajeti, meilleur buteur suisse de Super League derrière Raphaël Nuzzolo. Verdict vendredi.

