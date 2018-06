Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 juin 2018 19:44 24. juin 2018 - 19:44

Le président turc Recep Tayyip Erdogan faisait dimanche la course en tête d'élections âprement disputées face à une opposition revigorée. Selon des résultats partiels, il obtiendrait 55,5 % des voix après le dépouillement de deux tiers des bulletins.

L'agence de presse étatique Anadolu a annoncé ces résultats pour la présidentielle. Quant aux législatives qui avaient lieu en même temps, l'alliance dominée par le parti du président, l'AKP, menait avec 57% après le décompte de plus de la moitié des voix.

Ce dépouillement partiel n'indiquait pas que M. Erdogan est garanti de remporter les plus de 50% des voix nécessaires pour l'emporter dès le premier tour de la présidentielle, ni de conserver sa majorité parlementaire.

Plus de 56 millions d'électeurs

Son principal concurrent, le social-démocrate Muharrem Ince, arrivait en deuxième position de la présidentielle avec moins de 30% après dépouillement des deux tiers des voix. L'alliance anti-Erdogan formée par plusieurs partis d'opposition pour le volet législatif du scrutin récoltait près de 32% après comptage de plus de la moitié des votes, d'après les résultats partiels publiés par Anadolu.

Plus de 56 millions d'électrices et électeurs étaient appelés aux urnes à travers l'ensemble du pays et les opérations de vote ont pris fin à 17h00 locales (16h00 en Suisse). Ce scrutin était le premier au plan national depuis le référendum de 2017 par lesquels les Turcs ont, à une courte majorité, approuvé une révision de la Constitution qui renforce les pouvoirs du chef de l'Etat.

Neuer Inhalt Horizontal Line