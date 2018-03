Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 juin 2012 07:36 27. juin 2012 - 07:36

La sonde américaine Voyager 1, lancée en 1977, est en voie de sortir de notre système solaire, a indiqué la NASA. Elle n'a pas pu dire quand le petit vaisseau spatial en sortira et deviendra ainsi le premier objet de fabrication humaine à voyager dans l'espace interstellaire.

"Les lois de la physique font qu'un jour Voyager 1 deviendra le premier objet fabriqué par les humains à entrer dans l'espace interstellaire, mais nous ne savons pas exactement quand", explique Ed Stone, responsable scientifique de Voyager à l'Institut de Technologie de Californie à Pasadena.

"Les dernières données que nous recevons indiquent que Voyager 1 se trouve sans aucun doute dans une nouvelle région du système solaire où l'environnement change plus rapidement", poursuit-il dans un communiqué publié sur le site du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, responsable de la mission.

La sonde rencontre de plus en plus de particules chargées d'une plus grande intensité d'énergie provenant de l'au-delà de notre système solaire, un signe qu'elle se rapproche des confins. "C'est vraiment emballant, nous approchons de la frontière du système solaire", se réjouit le scientifique.

Survol de planètes et de lunes

Voyager 1 se trouve à environ 17,8 milliards de km de la Terre. Les signaux mettent 16 heures et 38 minutes pour parvenir aux vastes antennes du réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA.

Le programme d'exploration Voyager de la NASA avait pour objectif l'étude des planètes extérieures au Système solaire. Voyager 1 et 2 ont survolé Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ainsi que 48 de leurs lunes.

Les données recueillies par les neuf instruments à bord de chacune des sondes en font la mission d'exploration du Système solaire la plus fructueuse scientifiquement de toute l'histoire spatiale. Les deux Voyager ont révélé un grand nombre de détails sur les anneaux de Saturne et permis de découvrir les anneaux de Jupiter. Elles ont aussi transmis les premières images précises des anneaux d'Uranus et de Neptune.

