Ernesto Valverde, en panne de résultats, n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone.

Le club catalan a annoncé lundi soir le limogeage de son technicien et le remplacement de celui-ci par Quique Setien, qui a signé un contrat jusqu'en 2022.

Le Barça tiendra une conférence de presse mardi. Si le club "exprime publiquement ses remerciements à Ernesto Valverde pour son professionnalisme, son engagement et sa positivité", il a décidé de ne pas tolérer plus longtemps les atermoiements de l'équipe.

Après une semaine cauchemardesque, Ernesto Valverde (55 ans), déjà ébranlé par les déconvenues en Ligue des champions (Roma en 2018, Liverpool en 2019) et critiqué par les supporters pour le manque de brillant de son jeu, a finalement été lâché par ses dirigeants. Ceux-ci sont allés rencontrer l'ex-légende catalane Xavi à Doha pour lui proposer son poste, mais l'ancien milieu de terrain a refusé.

Selon le journal sportif catalan El Mundo Deportivo, les dirigeants du Barça se sont réunis dans la nuit de dimanche à lundi pour évoquer l'avenir de Valverde, et ce dernier a rencontré le président Josep Maria Bartomeu pendant près d'une heure lundi, juste avant la réunion ordinaire du conseil d'administration, qui a duré plus de quatre heures lundi au Camp Nou.

Valverde s'était présenté comme prévu à la reprise de l'entraînement lundi matin, le premier après les trois jours de repos accordés aux joueurs au retour d'Arabie Saoudite où le club blaugrana a été éliminé en demi-finale de Supercoupe d'Espagne par l'Atlético Madrid (3-2), et a dirigé la séance normalement, a-t-on appris de source proche du club.

En deux saisons et demi, Valverde affiche un bilan de 66,25% de victoires à la tête du club blaugrana, pour 21,47% de nuls et 12,26% de défaites. Il a remporté quatre titres, deux de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne.

Son successeur sera Enrique "Quique" Setien (61 ans) et ancien coach du Betis Séville. Ancien milieu de terrain professionnel (Santander, Atletico Madrid), le nouveau patron du Camp Nou s'est illustré, en tant qu'entraîneur, par "un jeu de possession, offensif et attractif",, souligne le Barça.

