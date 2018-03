Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 février 2018 16:38 16. février 2018 - 16:38

"Pas mal". Ainsi a qualifié Thomas Lüthi la première journée d'essais libres que les MotoGP effectuent à Buriram, en Thaïlande.

Le Bernois n'a toutefois pas brillé au niveau du chronomètre, ne signant que le 21e temps des 24 engagés, à 1''9 du no 1 Cal Crutchlow, lui aussi pilote d'un team privé Honda.

Mais Lüthi, nouveau venu dans la catégorie reine, est en apprentissage. En témoignent les 79 tours qu'il a bouclés - le plus gros total de la journée. "C'est une nouvelle piste, la moto est encore jeune, c'est pourquoi j'ai besoin de rouler le plus possible", explique le Bernois, qui a concédé une seconde à son coéquipier, l'Italien Franco Morbidelli.

Les tests se poursuivront samedi et dimanche. Les MotoGP iront ensuite au Qatar du 1er au 3 mars pour peaufiner les derniers réglages. La saison débutera le 18 mars, au Qatar justement.

