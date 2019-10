Esther Friedli est restée longtemps dans l'ombre de son partenaire Toni Brunner, ancien président de l'UDC et ex-conseiller national st-gallois. Dimanche, c'est elle qui a été élue au Conseil national sur une liste de l'UDC.

Bernoise d'origine, Esther Friedli est âgée de 42 ans. Elle a étudié les sciences politiques, le droit constitutionnel et l'économie. Elle a d'abord été membre du PDC avant de rejoindre l'UDC.

Sa nomination comme secrétaire générale du Département de l'éducation du canton de St-Gall en 2008 n'est pas passée inaperçue, car elle est la partenaire de Toni Brunner. Pendant six ans, elle a été la collaboratrice de Stefan Kölliker, le premier conseiller d'Etat st-gallois issu de l'UDC.

Retour à Berne

Onze ans plus tard, elle retourne à Berne pour y représenter l'UDC st-galloise. "Esther Friedli fait un super boulot comme secrétaire de parti", a déclaré lundi à Keystone-ATS Walter Gartmann, président de la section cantonale st-galloise de l'UDC.

Sa liaison avec Toni Brunner n'est certainement pas étrangère à son élection. "Toni Brunner et Esther Friedli sont une marque connue en Suisse", selon Walter Gartmann. La nouvelle conseillère nationale a pu profiter du réseau de son partenaire.

Toni Brunner n'était pas au centre électoral dimanche. "Il devait s'occuper du restaurant" que les deux partenaires tiennent depuis deux ans à Ebnat-Kappel (SG), précise Walter Gartmann. L'ambiance n'était pas à la fête. Le parti a perdu un de ses cinq sièges.

Société de conseil

En 2015, Toni Brunner et Esther Friedli ont fondé une société de conseil. Elle s'est occupée cette année-là de la campagne de l'UDC zurichois Roger Köppel. Avec succès. Le rédacteur en chef de la Weltwoche a été élu brillamment au Conseil national.

Une année plus tard, Esther Friedli a tenté de se faire élire au gouvernement st-gallois. Elle a été nettement battue au deuxième tour par le libéral-radical Marc Mächler.

En 2016 toujours, elle a mené la campagne contre un crédit de 5 millions de francs pour une étude de faisabilité en faveur du projet d'exposition nationale en Suisse orientale. Les St-Gallois et les Thurgoviens ont dit non au crédit et ainsi enterré le projet d'Expo2027.

