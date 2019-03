Un collectionneur a déboursé près de 187'000 francs pour devenir l'heureux propriétaire d'une guitare de Bob Dylan, dans une vente aux enchères à Dallas. L'instrument avait été utilisé dans les années '60 pour enregistrer le célèbre album "Blonde on Blonde".

Plusieurs collectionneurs ont surenchéri pour acquérir la Fender-Electric 12 String datant de 1965. La guitare, qualifiée de "magnifique morceau de l'histoire du rock" par la maison d'enchères Heritage Auctions, a finalement été vendue sous le marteau à près de 187'000 francs.

Bob Dylan avait utilisé cette Fender pour enregistrer le légendaire album "Blonde on Blonde", sorti en 1966. Sur ce double album de musique folk-rock, figurent notamment les chansons "Just Like a Woman", "Sad Eyed Lady Of The Lowlands" et "I Want You". "Blonde on Blonde" a été classé par le magazine musical Rolling Stone parmi les 100 meilleurs albums réalisés à travers le monde.

