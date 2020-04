Les redoutables pollens de graminées ont atteints la Suisse avec une semaine d'avance. Environ 70% des personnes souffrant du rhume des foins, soit 1,2 million de personnes, y sont allergiques. Eternuements en série et reniflements vont se faire entendre.

"Le soleil et la chaleur entraînent une concentration accrue des pollens de graminées dans l’air de la plaine, notamment à proximité des prairies en fleurs", explique Regula Gehrig, biométéorologue de MétéoSuisse, citée dans un communiqué de aha! Centre d'Allergie Suisse publié lundi.

La concentration est donc déjà forte dans les régions de basse altitude, comme la vallée du Rhin, le Lac Léman et le Tessin. Les graminées y ont fleuri presque une semaine plus tôt que la moyenne, à cause du réchauffement climatique. Dans les montagnes, la situation est encore calme. "À 1500 mètres d’altitude, les graminées ne fleuriront que dans trois à quatre semaines", précise Regula Gehrig.

L’allergie au pollen de graminées est la plus fréquente en Suisse. Le rhume des foins est pénible et ce n'est pas quelque chose d'anodin: la personne touchée peut développer de l'asthme s'il n'est pas traité correctement.

C'est pourquoi aha! Centre d'Allergie Suisse recommande de toujours faire diagnostiquer un rhume des foins par un allergologue et de le traiter. Le traitement comprend généralement des antihistaminiques, parfois combinés avec de la cortisone. L'allergie pollinique peut aussi être traitée à la source par une désensibilisation.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram