Le Kosovo n'a pas réussi un nouvel exploit dans le groupe A des qualifications de l'Euro 2020. A Southampton, la sélection dirigée par Bernard Challandes a été battue 5-3 par l'Angleterre.

Malgré toute la passion insufflée par le technicien neuchâtelois à ses joueurs et les qualités techniques et morales de ceux-ci, la différence de niveau était un peu trop grande pour éviter une première défaite depuis que Challandes est à la tête de l'équipe. Les Kosovars ont toutefois été très loin de démériter. Ils ont même eu le bonheur d'ouvrir le score après... 35 secondes de jeu par Valon Berisha, qui exploitait une grossière erreur de Keane.

Sterling en verve

Piqués au vif, les Three Lions ont rapidement réagi. Ils ont aussi bénéficié des espaces laissés par un Kosovo qui était venu pour jouer et non pour se recroqueviller en défense. Sous l'impulsion d'un Sterling déchaîné, ils ont étouffé leurs adversaires. L'attaquant de Manchester City a égalisé de la tête (8e) puis donné trois assists pour Kane (19e) et Sancho (44e/45e). Le joueur du Borussia Dortmund a pour sa part été à l'origine de l'autogoal de Vojvoda (38e).

Bernard Challandes a sans doute trouvé les bons mots durant la mi-temps. Car son équipe est revenue à 5-3 à la reprise, grâce encore à Berisha (49e) puis à Muriqi sur penalty (55e), les deux fois après des erreurs défensives des Three Lions. Le portier kosovar s'illustrait ensuite en retenant un penalty de Kane (65e) alors que Sterling frappait sur le poteau (73e).

Quadruplé de CR7

Cristiano Ronaldo a une fois encore été immense pour le Portugal. La star a marqué les quatre premiers buts de son équipe, qui l'a emporté 5-1 en Lituanie dans le groupe B.

Enfin, dans le groupe H, la France a battu Andorre 3-0. Les buts des champions du monde ont été l'oeuvre de Coman (18e), Lenglet (52e) et Ben Yedder (91e), alors que Griezmann a encore manqué un penalty.

