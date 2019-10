La France a été tenue en échec 1-1 par la Turquie dans le groupe H des qualifications de l'Euro 2020. Les deux équipes doivent encore patienter pour décrocher leur billet pour la phase finale.

Les champions du monde ont certes dominé, mais ils n'ont pas su se créer beaucoup d'occasions nettes face au mur turc. En première mi-temps, le gardien Günok sauvait devant Griezmann et Sissoko.

Entré à la 72e pour Ben Yedder, Giroud délivrait le Stade de France quatre minutes plus tard après un corner. Mais Kaan, sur une balle arrêtée, remettait les Turcs à égalité (80e).

Battue vendredi à Prague, l'Angleterre a eu la réaction attendue dans le groupe A. Les Three Lions ont gagné 6-0 à Sofia face à une Bulgarie dépassée. Rashford (7e), Barkley (20e/32e), Sterling (45e/69e) et Kane (85e) ont puni les errements de la défense adverse. Le match a été perturbé par des cris racistes et des saluts nazis lancés par une petite frange de supporters bulgares, et l'arbitre n'est pas passé loin d'arrêter la rencontre.

Dans ce groupe, le Kosovo de Bernard Challandes peut toujours rêver de finir à l'une des deux premières places. Le succès 2-0 acquis à domicile face au Monténégro permet aux Kosovars de ne compter qu'un point de retard sur la République tchèque (2e) et quatre sur l'Angleterre.

L'Ukraine a obtenu sa qualification dans le groupe B en battant le Portugal 2-1 à Kiev. Yaremchuk et Yarmolenko ont marqué en première mi-temps face au champion d'Europe en titre. Ronaldo a réduit l'écart après le thé sur penalty, signant le 700e but de sa carrière professionnelle. Les Portugais (2e) voient la Serbie, qui a gagné 2-1 en Lituanie, revenir à un point d'eux seulement.

Neuer Inhalt Horizontal Line