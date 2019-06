Il n'y a pas eu photo entre les champions du monde français et les amateurs andorrans.

Battus trois jours plus tôt en Turquie (2-0), les Bleus se sont imposés 4-0 dans les Pyrénées dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020.

Kylian Mbappé (11e) et Wissam Ben Yedder (30e) ont eu la bonne idée de rapidement mettre la France au chaud, pour cette dernière sortie avant les vacances. Un match qui devait permettre aux champions du monde d'évacuer l'embarrassant revers concédé devant les Turcs. Ce qui a été chose faite grâce, ensuite, aux réalisations de Florian Thauvin (45e) et Kurt Zouma (60e).

La situation dans ce groupe H est tendue puisque la Turquie n'a pas su enchaîner et a perdu 2-1 en Islande. Résultat des courses: Français, Turcs et Islandais sont à égalité à la première place du classement avec neuf points (!), soit trois de plus que l'Albanie, qui a battu la Moldavie 1-0.

Le parcours de l'Italie reste immaculé, mais il s'en est fallu de peu. La Nazionale a arraché la victoire 2-1 à Turin face à une bonne Bosnie-Herzégovine, grâce à un but à la 86e de Marco Verratti, son troisième seulement de la saison (un seul avec le PSG). Les Bosniens, solides derrière, avaient pourtant pu compter sur un Edin Dzeko des grands soirs, auteur de l'ouverture du score. Mais un bijou de volée de Lorenzo Insigne avait permis à la Squadra de rester dans la partie. Les Italiens conservent la tête du groupe J, avec trois longueurs d'avance sur la Finlande, laquelle s'est imposée 2-0 au Liechtenstein.

L'Allemagne a de son côté poursuivi son carton plein (trois victoires) dans le groupe C en détruisant méthodiquement la mesure l'Estonie 8-0. La Mannschaft n'a pas fait dans le détail puisqu'elle menait déjà de cinq buts à la 37e (Reus/2, Gnabry, Goretzka et Gündogan sur penalty). Serge Gnabry, encore, Timo Werner et Leroy Sané ont terminé le travail après la pause.

Seul hic: l'Irlande du Nord elle aussi n'affiche que des victoires, et même une de plus puisqu'elle a disputé quatre rencontres! Les joueurs de l'Ulster sont allés s'imposer in extremis 1-0 au Belarus.

Autre équipe avec le plein de points, la Belgique a gagné 3-0 contre l'Ecosse dans le groupe I après un doublé de Romelu Lukaku et une réussite de Kevin De Bruyne.

