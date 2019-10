Les Pays-Bas ont marqué deux fois dans les arrêts de jeu pour battre l'Irlande du Nord 3-1 à Rotterdam dans le groupe C des qualifications de l'Euro 2020. Mais les Oranje ont eu chaud.

Les Néerlandais ont certes dominé, mais ils se sont longtemps cassé les dents sur la solide défense adverse. Le remplaçant Magennis, qui évolue à Hull City en 2e division anglaise, a ouvert le score pour les visiteurs à la 75e sur leur première occasion nette. Depay a égalisé six minutes plus tard avant que de Jong (91e) et Depay encore (94e) n'assomment les Nord-Irlandais.

Dans le groupe I, la Belgique s'est fait plaisir lors de la réception de Saint-Marin. Les hommes de Roberto Martinez n'ont pas éprouvé la moindre pitié pour leurs modestes adversaires, qui sont repartis avec une large défaite 9-0. Les Belges ont ainsi empoché un septième succès en autant de matches, obtenant ainsi déjà leur billet pour la phase finale. Dans cette même poule, la Russie s'est imposée 4-0 face à l'Ecosse et compte trois longueurs de retard sur les Diables rouges.

Robert Lewandowski reste indispensable à l'équipe de Pologne. L'attaquant du Bayern Munich s'est fait l'auteur d'un triplé (9e/13e(76e) qui a permis à son pays de l'emporter 3-0 en Lettonie pour rester leader du groupe G. L'Autriche occupe la deuxième place après son succès 3-1 à domicile face à Israël.

