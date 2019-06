Le public suisse aura-t-il l'occasion de voir ensemble à l'oeuvre Clint Capela et Thabo Sefolosha sous le maillot de l'équipe de Suisse cet été?

Une semaine après l'annonce de la présence du Genevois, Swiss Basketball a publié jeudi sa sélection en vue des éliminatoires de l'Euro 2021 dans laquelle se trouve aussi le nom du Vaudois.

Seize joueurs ont été retenus pour les rencontres contre le Portugal (3 et 14 août) et l'Islande (10 et 21 août) ainsi que les matches de préparation contre l'Italie, la Roumanie et la Côte d'Ivoire. Si la participation de Capela avait été officialisée le 20 juin, la présence de Thabo Sefolosha (le premier Suisse en NBA) dans cette liste est une surprise. "Les discussions se poursuivent et nous espérons vivement sa venue", écrit la Fédération suisse dans un communiqué.

A noter l'absence de Natan Jurkovitz, laissé à disposition de l'équipe de 3x3, et la sélection du jeune meneur Yuri Solca, tout frais champion de Suisse M20 avec Massagno.

Neuer Inhalt Horizontal Line